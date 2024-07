Portogallo-Francia in tv | data orario e diretta streaming quarti Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024)è la sfida deidi finale di: ecco le informazioni sudel match valido per ideglipei. I portoghesi, che hanno avuto la meglio a fatica della Slovenia soltanto ai rigori, sfidano i galletti che si sono invece imposti, grazie a un autogol a cinque minuti dalla fine, contro il Belgio. Le due formazioni daranno vita a una partita stellare che è anche il remake della finale del 2016 e non solo: scopriamo assieme quando si giocherà. QUANDO SI GIOCAsi giocherà alle ore 21 di venerdì 5 luglio. La partita si disputerà al Volksparkstadion di Amburgo contv su Sky Sport Uno e in chiaro su Rai Uno,su Sky Go e gratis su Rai Play.