Più opportunità per le aziende innovative

(Di lunedì 1 luglio 2024) "L’interesse crescente da parte dellee degli investitori internazionali nei confronti delle realtà italiane incontrate negli ultimi mesi con gli appuntamenti Smau di Milano, Parigi, Londra e San Francisco, è una conferma dell’importanza per l’ecosistema italiano di presidiare stabilmente i principali hub internazionali". Così Pierantonio Macola, presidente Smau, che poi aggiunge: "La Regione Marche si conferma estremamente attenta a favorire occasioni di incontro e sviluppo del business per le proprie imprese, non solo attraverso la partecipazione agli eventi all’estero, ma anche creando sul territorio dei momenti di condivisione, che possano facilitare la nascita di nuove collaborazioni all’insegna dell’innovazione aperta.