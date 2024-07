Nozze vip da favola Con le lacrime di Belen per la sorella Cecilia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) "Arrivati in paradiso" cosìRodriguez ha descritto in una storia su Instagram il borgo di Artimino, scelto per sposarsi con Ignazio Moser. La villa medicea "La Ferdinanda" ha ospitato questeda, di due noti e bellissimi influencer, con 200 invitati fra parenti e amici. Sabato sera c’è stato un momento di festa quasi pubblico perché la cena delle due famiglie si è svolta al ristorante "La Cantina del Redi", riservato esclusivamente a loro, e ad attendere la coppia in piazzetta c’erano i residenti, con applausi e auguri. Durante la cena un curioso fuori programma: Ignazio e il fratello di, Jeremias sono scesi sotto la cinta muraria e hanno cantato "La nuova stella di Broadway" di Cesare Cremonini, in omaggio a, coinvolgendo tutti i presenti.