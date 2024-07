LIVE Bellucci-Shelton 6-4 3-6 1-0 Wimbledon 2024 in DIRETTA | risale da 0-40 e pareggia i conti il giocatoreUSA

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Prima vincente di. 1-1 A quindici. 40-15 Prima slice vincente. 30-15 Il nastro confonde, lo disorienta e fa un erroraccio vicino alla rete. 30-0 Servizio e rovescio. 15-0 Servizio e dritto. 1-0 Attacco di dritto e smash! 40-15 Super angolo di dritto trovato da. 30-15 Sulla riga il lob al volo del lombardo! Numero. 15-15 Passante di rovescio in rete di. 15-0 Servizio e dritto per l’azzurro!6-4, 3-6! Ennesima prima, ennesimo punto diretto. Da 0-40, fa malissimo. A-40 Ancora la prima vincente. 40-40 Rimane dentro il dritto steccato di. Non quello di. A-40 Altra prima, altro punto. Incredibile. Eravamo nello scambio sulla prima palla break.