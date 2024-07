L' Italia misteriosa fa il botto di ascolti | un caso clamoroso nel pomeriggio di Rai 3

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Di là dal fiume e tra gli alberi”) Mentre i rumors si arroventano su chi sarà protagonista del prime time della prossima stagione, i giochi più sottili si fanno nel day time dove una certa tv più identitaria tenta e spesso riesce a raccontare un'diversa, più recondita. L'ultimo format di questo filone è Di là dal fiume e tra gli alberi, neldi Rai 3: racconta lo Stivale attraverso itinerari poco battuti che svelano i profondi cambiamenti avvenuti in quasi un secolo. Nell'ultima stagione si è dato spazio a realtà come l'Alghero ventosa, Favignana isola con le ali, Ferrara città sospesa, la penisola sorrentina e, in replica venerdì, la scoperta dell'anima nascosta della Val Venosta, a cura di Claudia Seghetti.