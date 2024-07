Le Relazioni Difettose – Smettiamo di chiamare amore quello che era solo una botta in fronte

Leggi tutta la notizia su iodonna

Cara Ester, Nella sua rubrica c'è un andirivieni molto bello di persone che tornano a raccontare le loro storie ingarbugliate. Incassano le sue risposte e poi ritornano, magari dopo un bel po', a riportare come sono andate le cose, per sdebitarsi. Vorrei farlo anche io, se me lo permette. Quando finisce un: 10 frasi che aiutano a sentirsi meglio Le scrissi un anno fa, in preda ad un caos mentale mai sperimentato prima, dopo un tentativo andato a vuoto di relazione con uno che ha il brutto vizio di sparire nel nulla, un ghoster, come si direbbe oggi, che ha sì 40 anni, ma nella testa molti meno (è così difficile dire "scusa, ma ci ho ripensato"?).