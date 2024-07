Iran l’ipotesi Pezeshkian può servire alla leadership di Khamenei

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il primo aspetto, non certo sorprendente, che l’analisi del voto presidenzialeiano fornisce è che alle urne per eleggere colui che sostituirà Ebrahim Raisi (rimasto vittima di un incidente aereo a maggio) è andato solo il 40,6% degli aventi diritto. È il dato più basso della storia elettorale del Paese, inferiore anche a quello registrato nelle elezioni di Majles del 1 marzo, che era già l’affluenza più bassa di qualsiasi grande elezione dformazione della Repubblica islamica. Si è innescato un trend in cui la disaffezione al voto è legata all’aumento delle costrizioni, delle chiusure, del controllo e delle pressioni sulle masse da parte del regime che governa la Repubblica islamica. Di più: un milione di schede, su 23,4 milioni totali, sono state lasciate bianche o invalidate.