Inzaghi | il tecnico per sognare Squadra ok ma con qualche novità

(Di lunedì 1 luglio 2024) di Michele Bufalino Sono passati ormai 17 anni da quella rete leggendaria contro il Monza, datata 17 giugno 2007, che portò i nerazzurri in Serie B. Nicola Ciotola fa il punto della situazione in casa Pisa e ricorda quei giorni di gloria. Ciotola, l’ultima è stata una stagione molto difficile per il Pisa. "Sì, è stato un campionato nel quale nessuno si aspettava che, alla fine, i nerazzurri non riuscissero ad approdare ai playoff. Le premesse erano ottime, ma poi non si è concretizzato il progetto dello scorso anno". E adesso, cosa potrebbe fare la società? "Non penso sia il caso di fare rivoluzioni. Oggi, nel calcio moderno, è sempre più difficile agire in questo modo ed è a tratti controproducente. Senza dubbio il lavoro del nuovo direttore sportivo Davide Vaira sarà difficile.