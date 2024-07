Ilaria Salis millefatture | la mossa di Zerocalcare per fare cassa per la lotta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) In un mondo ideale un personaggio pubblico, in particolare chi esercita tanta influenza esercita su giovani, giovanissimi e dunque deve essere a maggior ragione più responsabile, avrebbe la possibilità di far passare messaggi positivi, disegnare eroi buoni, veicolare concetti legali, figure da emulare. In quello che invece è l'unico mondo davvero funzionante all'incontrario, astute e ciniche operazioni di marketing editoriale fintamente alternativo si attaccano al fascino se non del male almeno in immagini che sconfinano nell'illegalità, nell'apologia della violenza. Semplice il meccanismo, costruire a tavolino il desiderio dell'antagonista quand'anche si tratti di un mezzo delinquente, se infrange la legge poco importa, basta che nel suo vocabolario ricorra come un mantra il termine “antifascista”, ripetuto fino alla nausea e svuotato di qualsiasi significato.