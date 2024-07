Il grande ritorno del Flowers Festival

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una finestra sul futuro per guardare all’ambiente, alla religione, all’amore, con un unico filo rosso a tenere insieme tutto: la musica. È ildel, uno dei più importantia livello nazionale. Si svolgerà da mercoledì 26 giugno a sabato 13 luglio 2024, nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (To), l’evento estivo di riferimento cittadino, organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Cooperativa Culturale Biancaneve in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, realizzata con il sostegno di Città di Collegno e Regione Piemonte, con il patrocinio di Città Metropolitana di Torino e con il contributo di Iren Sustainability Partner. L’edizione 2024 diha come centro le esibizioni di grandi artisti che hanno a che fare con la capacità di vedere il futuro attraverso le proprie opere: CCCP – Fedeli alla linea con il loro punk filosovietico, riuniti a 40 anni dalla fondazione (27/06); Marlene Kuntz (09/07), con l’esecuzione integrale dell’album generazionale Catartica; Subsonica(28/07), inventori di un genere musicale e capaci di realizzare il loro album più internazionale e avanguardista, oggi, dopo trent’anni di carriera; Elio e le storie tese (06/07), anche loro creatori non categorizzabili come genere se non come lisergico ; Idles (29/06), la band inglese del momento che sta disegnando in musica e immagini il futuro del rock internazionale, sancito dai primi posti in classifica di vendita a livello globale; Africa Unite (13/07), visionari del reggae europeo e il produttore più importante e innovativo della scena reggae britannica e una delle figure più prolifiche dell’era post-punk Adrian Sherwood (13/07).