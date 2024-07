Capello stronca Spalletti | Presuntuoso e ha generato confusione nei calciatori Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

L'intervista è della Gazzetta dello Sport. È così differente guidare una nazionale rispetto a un club?: «Sono due mestieri diversi. Non a caso non si dovrebbe parlare di allenatore, ma di selezionatore. Il ct deve innanzitutto scegliere i giocatori sulla base di quello che vede nei campionati. Può avere una sua idea di calcio, ma deve anche ragionare su come i diversi elementi sono impiegati nella propria squadra e, a volte, adattarsi. Il motivo è semplice: non hai tempo per lavorare nella quotidianità. In un club tutti hanno chiaro in testa cosa fare e solamente in situazioni di emergenza ti capita di chiedere a un giocatore di cambiare». Di fatto Spalletti pareva volersi affidare alla difesa a tre come l'Inter campione d'Italia.