Bimba di 3 anni contesa dal clan De Martino | 9 arresti La madre picchiata e minacciata con la pistola alla testa per portarla dai nonni paterni

(Di lunedì 1 luglio 2024) Cortei armati per scortare idurante gli incontri con la nipotina. La“brutalmente” per non aver accompagnato la bambina a casa degli stessi. Altri episodi di botte e minacce, anche puntandole una. Sono i contorni di una vicenda che vede protagonista una bambina di appena 3dalcamorristico De. La piccola è nata da relazione tra una donna (senza legami con la criminalità organizzata) e il rampollo Salvatore De– detenuto – della famiglia storicamente al vertice di una delle fazioni della camorra e operante nell’area orientale di Napoli e, in particolare, nel quartiere Ponticelli. Oggi i carabinieri di Torre del Greco hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli, su richiesta della Dda, nei confronti di 9 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di atti persecutori, lesioni personali e detenzione e porto in luogo pubblico di armi, delitti aggravati dal metodo mafioso.