10eLotto 20mila euro con questa modalità | non tutti la conoscono

(Di lunedì 1 luglio 2024), con pochipuoi ambire a un gran bel premio: devi solo ricordarti di scegliere. A volte i report relativi alle vincite legate al Superenalotto, al Lotto, ai Gratta e vinci o alci restituiscono, per fortuna, splendide notizie. Sarebbe bello se accadesse un po’ più frequentemente, ma tant’è: il gioco d’azzardo è questo e bisogna accontentarsi di quel “poco” che la dea bendata decide, di tanto in tanto, di elargire., vincita dain Calabria (AnsaFoto) – Ilveggente.itChe poi non è mai poco, per la verità. Qualunque cifra si vinca arriva sempre dal nulla e a fronte, salvo casi eccezionali, di pochi, per cui va da sé che il gioco valga sempre e comunque la candela. Ha speso pochissimo, ad esempio, la persona (non sappiamo se si tratti di un uomo o di una donna, avendo preferito mantenere l’anonimato) che, nelle scorse ore, ha ricevuto un’inaspettata ma graditissima visita da parte della tanto agognata dea bendata.