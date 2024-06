Vedi Napoli e poi…Con il numero 20 Piotr…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 30 giugno 2024)e poiSono passati ormai nove anni, ma ogni tanto ripenso alla lettera d’addio di Gokhan Inler, anche se non sono un cittadino napoletano e neppure campano. E oggi è toccato a Piotr Zielinski. Di seguiro quanto scritto dal polacco sul suo profilo Instagram. “mia caraDopo 8 lunghi anni le nostre strade si separano mi hai accolto che ero un ragazzino e vado via da Uomo e padre”, con il20 “è stata casa mia e resterà per sempre parte di me e della mia famiglia ho vissuto momenti unici ed indelebili che conserverò e custodirò nel mio cuore,mi hai dato tanti amici che faranno parte della mia vita per sempre ringrazio voi TIFOSI unici con un cuore grande mi avete fatto sentire sempre parte di voi insieme abbiamo vinto la Coppa Italia” 4 maggio 2023,“Poi lo “SCUDETTO” dopo ben 33 anni che gioia immensa festeggiarlo tutti insieme sarò sempre grato a questa MAGLIA!! Ringrazio la società che mi ha permesso tutto questo e tutto lo staff che mi ha accompagnato in questo viaggio GRAZIE per sempre con me il vostro “Napolacco” ZIELU”.