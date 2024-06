Risultati elezioni Francia 2024 | la diretta Exit poll e sondaggi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Parigi, 30 giugno- L'affluenza inper il primo turno delle legislative sfiora il 60% (59,39%) alle 17, registrando 20 punti in più rispetto alla stessa ora delle legislative 2022. Si tratta di un record dal 1978. I primiufficiali e glisaranno diffusi a partire dalle 20, quando chiudono gli ultimi seggi elettorali. In origine, i francesi non dovevano tornare alle urne prima del 2026, durante lecomunali. E le prossimelegislative non avrebbero dovuto svolgersi fino al 2027, dopo le prossimepresidenziali. Ma domenica 9 giugno, subito dopo la grande vittoria della lista del Rassemblement National di Jordan Bardella alleeuropee, Emmanuel Macron ha deciso di sciogliere l'Assemblea nazionale.