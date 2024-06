Perché questa foto non mostra un concorso di bellezza maschile del 1919

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 30 giugno 2024) Circola unain bianco e nero con degli uomini in costume da bagno. Secondo la narrazione che la accompagna, si tratterebbe di undidel. Lo scatto e la didascalia fuorviante vengono largamente condivisi sui social da anni, finendo poi utilizzati per la vendita di stampe online. Si tratta in realtà di una cartolina datata, che non riguarda affatto undi. Per chi ha fretta Da una ricerca inversa, laveniva inizialmente diffusa senza riferimenti a undi. La narrazione precedente riportava come data di realizzazione 1910, non. Contrariamente ad alcuni post, non è stata scattata negli Stati Uniti ma in Europa centrale. Larisale al 2010 ed è stata scattata in Germania, utilizzata per una cartolina tedesca.