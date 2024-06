Morata | Non so se resterò all’Atletico Madrid e arrivano anche sirene arabe

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Alvaro. L’attaccante spagnolo, in questi giorni impegnato in Germania per Euro 2024, ha ammesso che non è sicuro della sua permanenza. “Non so se– ha spiegato a El Chiringuito – Ho ricevuto tanti messaggi da diverse persone del club, ma non da Simeone. Io lo conosco bene, se non avesse contato su di me mi avrebbe chiamato per dirmelo“. Intanto, sull’ex Juventus è acceso l’interesse di diverse squadre europee ma non solo. Secondo quanto riportato da As ci sarebberoprovenienti dall’Arabia Saudita e dall’Al Qadisiah allenato da Michel, che ha già convinto Nacho a far parte del progetto.: “Non so se”, eSportFace.