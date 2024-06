LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | fuggitivi sul Montecalvo la Visma traina il gruppo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.10 Ilsi sta piano piano avvicinando: ritardo di 7’42” al momento sotto la spinta dellaLease a Bik. 16.07 Salita bella dura, quella del: gli uomini in fuga vanno a 10 all’ora. 16.05 Iniziata per loro la salita del, 2800 metri al 7,6%. 16.04 Isono a 50 chilometri dal traguardo. 16.02 Non è comunque scontato che ilpossa rimanere silente: possibile che si infiammi la lotta per la maglia gialla. 16.00 Intanto, quasi dieci minuti dopo, anche ilè sulla salita di Botteghino di Zocca, e Jakobsen e Cavendish, puntuali, come la strada sale si staccano. 15.58 Questi gli altri sette che si giocheranno la vittoria: Quentin Pacher (Groupama – FDJ), Hugo Houle (Israel – Premier Tech), Nelson Oira (Movistar Team), Cristian Rodriguez (Arkéa – B&B Hotels), Mike Teunissen (Intermarché – Wanty), Jordan Jegat (TotalEnergies), Harold Tejada (Astana).