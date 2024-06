LIVE Moto2 GP Olanda 2024 in DIRETTA | alle 12 15 la gara Garcia vuole la fuga in classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.12 Pochi istanti e si parte! Condizioni perfette ad Assen sole pieno e temperature estive. 12.10 In casa Italia la necessità è risalire la china dopo troppe gare anonime. Tony Arbolino scatta dalla settima posizione, Celestino Vietti dalla 10a, mentre Dennis Foggia è 19°. 12.07 Sergioha una grandissima occasione. Senza il suo rivale numero 1 cercherà di ampliare ulteriormente il gap nei confronti degli inseguitori. Ai Ogura, secondo in griglia, accusa ben 23 punti dallo spagnolo 12.04 Fermin Aldeguer è in pole position con la chiara intenzione di scuotersi dopo un avvio di campionato non ailli che ci saremmo aspettati. Lo spagnolo (che il prossimo anno sarà in Ducati in MotoGP) doveva essere un contender per il titolo.