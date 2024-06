Lautaro non si ferma più in Copa America altri due gol al Perù | Il Mondiale è alle spalle

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024)Martinez ha proseguito innel percorso stagionale tracciato con l'Inter. Campione d'Italia, vincitore con l'Inter anche della Supercoppa Italiana e capocannoniere della Serie A, è oggi in testa nella classifica dei bomber del torneo continentale al di là dell'oceano, avendo segnato quattro reti nonostante due gare in cui è entrato solo nel secondo tempo (contro Canada e Cile) e l'ultima colin cui ha firmato una doppietta partendo dall'inizio. Su cinque reti dell'albiceleste, quattro portano il suo nome. "Sono felice perché ho potuto segnare nelle tre partite della fase a gironi e perché ho potuto aiutare la squadra, questo è quello che conta - dice a Tyc Sports -. Sto bene, come ho detto alla fine della partita con il Cile, ho fatto una grande stagione con il mio club e mi sentivo bene, mi sentivo pronto per mettermispil: per me questo era importante, per prepararmi bene per la, cosa che ho fatto e lo sto dimostrando.