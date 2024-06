Fermignano il Monumento ai caduti compie cent’anni Il ricordo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Per il centenario delaiin guerra, Giulio Finocchi, memoria storica di, ripropone la cronaca dell’epoca. "Nel lontano 22 giugno 1924, con grande solennità,ha inaugurato ilaiin guerra (1918) ed il medaglione raffigurante Donato Bramante- scrive Finocchi- Le cronache di allora descrivono il paese in festa dove dalle finestre e dai balconi sventola il vessillo della Patria e scritte di riverenza ai. Alle 10 le autorità ed invitati sono accolti con squisita gentilezza da sindaco Alessandro Falasconi. Alle ore 11 in piazza Garibaldi si forma un imponente corteo con in testa i concerti unificati di Macerata Feltria ed Urbino diretti dal maestro Giuseppe Zurlo di Urbino. Sindaci e gonfaloni dei Comuni, i reali carabinieri, rappresentanti reduci patrie battaglie, mutilati, società Operaia di Mutuo Soccorso, Congregazione di Carità, avanguardie giovanili fasciste e fasci con gagliardetti, alunni delle scuole.