Cos’è l’eutanasia di coppia che è stata richiesta dai coniugi olandesi Jan ed Els

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 30 giugno 2024)diè la possibilità di richiedere le procedure di morte anticipata e consapevole per due persone legate da matrimonio o altro vincolo sentimentale. La scelta è prevista dall’ordinamento giuridico dei Paesi Bassi, anche se non è molto frequente poiché l’iter è piuttosto lungo e complesso. Ultimi a sceglieredisono stati Jan ed Els, duedi 70 anni, affetti da malattie incurabili (dolore cronico alla schiena per lui e demenza senile per lei). Sono morti, insieme, il 3 giugno scorso. Els & Jan’s story – I met them 3 days before they died. Audio documentary follows on Tuesday https://t.co/nwg3SDY3CG — Linda Pressly (@LPressly) June 29, 2024 In Olanda un altro caso fece scalpore, quello Dries van Agt, primo ministro tra il 1977 e il 1982 e primo leader del partito dell’Appello cristiano-democratico e di sua moglie Eugenie.