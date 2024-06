Calciomercato Bonaventura lascia la Fiorentina | tre ipotesi in Serie A

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 30 giugno 2024) Giacomosi prepara ad una nuova esperienza da calciatore dopo l’addio alla. Il centrocampista, infatti, non è più un giocatore viola come confermato direttamente dal club sui social: “rimarrai per sempre parte della storia viola! In bocca al lupo per la tua prossima avventura!”, si legge sul profilo Instagram della. Il 34enne non rientra più nei piani del club viola e il divorzio è stato inevitabile.è un calciatore in grado di fare ancora la differenza ed è in contatto con alcuni club del campionato diA. La squadra in pole per assicurarsi le prestazioni del centrocampista è il Monza, alla ricerca di calciatore di grande esperienza e qualità per la prossima stagione. In corsa anche il Como di Fabregas e il Genoa di Gilardino.