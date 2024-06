Autovelox a Bologna in viale Cavina | ecco quando sarà attivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024), 30 giugno 2024 – Tra poche ore anche il quarto(dei cinque autorizzati dalla Prefettura): dalla mezzanotte di lunedì 1 luglio, infatti, si accenderà anche il dispositivo in, che costeggia il Parco dei Cedri al confine con San Lazzaro di Savena. I velox saranno due: uno per senso di marcia. Si tratta del quarto tratto stradale, dei 5 autorizzati dalla Prefettura a luglio 2023, dove sono stati attivati velox. Il controllo della velocità nell’ultimo tratto stradale autorizzato,Sabena,avviato entro l’estate. In conformità alla normativa vigente, sono stati installati i segnali di preavviso e di localizzazione dei dispositivi fissi di “rilevamento elettronico della velocità” contraddistinti dal simbolo della polizia locale, in entrambi i sensi di marcia e ripetuti sul lato sinistro della carreggiata.