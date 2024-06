Alessandro Sibilio accusa un risentimento muscolare cos’è successo alla stella dei 400 hs? Brividi per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024)ha dovuto rinunciarefinale dei 400 ostacoli nell’ambito dei Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera. Il vice campione d’Europa non è potuto scendere in pista a La Spezia a causa di unal bicipite femorale (dunque dietrocoscia),to appena dieci minuti dcall-room in vista dell’atto conclusivo sul giro di pista con barriere in terra ligure. C’era grande attesa per il talentuoso campano, che a Roma aveva conquistato la medaglia d’argento alle spalle del fenomeno norvegese Karsten Warholm e che in questa rassegna tricolore cercava una brillante conferma tecnica e agonistica, dopo aver battuto lo storico record italiano dell’iconico Fabrizio Mori ed essere sceso a 47.50. Il fisico apparentemente molto fragile dell’allievo di Gianpaolo Ciappa ha presentato il conto ancora una volta.