Tutto pronto per la Pistoia-Abetone In 1600 al via dell’ultramaratona

(Di sabato 29 giugno 2024) Meno uno alla 47° edizione della, una delle più importanti ultramaratone d’Europa, temuta e rispettata dal popolo dei runners che ogni anno richiama moltissimi atleti provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo. Sono infatti ben 22 le nazioni estere che saranno rappresentate da almeno un portacolori. Si va da tanti paesi europei come Spagna, Germania e Polonia, ma anche nazioni extraeuropee come Cina, Giappone, Australia, Costa d’Avorio e Stati Uniti, con una delegazione di venti atleti provenienti da Chicago. Anche quest’anno la macchina organizzativa è stata guidata, come accade dal 1976, dall’Asd Silvano Fedi, che grazie anche al prezioso supporto di enti e associazioni ha messo a puntol’iter per consentire il miglior svolgimento possibile della giornata.