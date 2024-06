Tour de France 2024 tutte le classifiche | Bardet prima maglia gialla van den Broek si veste di verde e di bianco Decimo Bettiol

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Subito fuochi d’artificio alde. Romainsidi giallo per lavolta in carriera andando a vincere sul traguardo di Rimini e dimostrandosi il più coraggioso negli ultimi 40 chilometri, andando a scattare in solitaria e riuscendo ad anticipare il gruppo, arrivato con 5” di ritardo. Arriva dunque un premio dopo una carriera con meno soddisfazioni di quanto avrebbe meritato, diventando il novantanovesimo uomo a vincere il simbolo delto della Grande Boucle. Da notare ilposto di Alberto(EF Education-Easypost) Gran soddisfazione per il suo compagno di squadra Frank van den, che lo ha aiutato enormemente negli ultimi 27 chilometri tra discesa e pianura. Il giovane olandese diventa il leader sia della classifica a punti che di quella a giovani.