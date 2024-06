Svizzera ai quarti di finale Freuler e Vargas umiliano una bruttissima Italia  2-0

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 29 giugno 2024) AGI - Finisce agli ottavi l'avventura dell'Italia agli Europei di calcio. Allo Stadio Olimpico di Berlino vince la2-0 con i gol dial 37' del primo tempo e didopo 30 secondi del secondo tempo. Netta la supremazia di gioco degli elvetici, per gli azzurri solo due pali nella ripresa. Ailaincontrerà la vincente tra Inghilterra e Slovacchia, in campo domenica alle ore 18. Di fronte c'era ladi Yakin che ha rischiato di soffiare il primo posto del girone ai padroni di casa della Germania e che, invece, a noi ha strappato via il Mondiale del 2022. Di nuovo di fronte, era successo anche prima, tre anni fa, quando la Nati fu una delle tappe di quel percorso (netto 3-0) che poi gli azzurri completarono trionfando a Wembley.