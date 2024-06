Sondaggio Usaper 60% Biden va cambiato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 29 giugno 2024) 22.55 Il 60% degli elettori americani afferma che il presidentedovrebbe "sicuramente" o "probabilmente" essere sostituito come candidato democratico dopo la sua non brillante performance nel dibattito con Trump. E' il dato di undi Morning Consult, su Axios. Tra gli elettori democratici il 21% ritiene che"non dovrebbe assolutamente"essere sostituito, il 20% dice "probabilmente no". Trae Trump,il 45% ha scelto il presidente e il 44% Trump.