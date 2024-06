Romain Bardet corona il sogno della vita | prima maglia gialla all’ultimo Tour de France

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024)ildi una carriera intera:de, all’ultima possibilità, arriva la sua, vincendo nellatappa di questa Grande Boucle da Firenze a Rimini con un numero eccezionale insieme al suo compagno di squadra Frank van den Broek. Un’impresa straordinaria da parte dei due ragazzi del Team dsm-firmenich PostNL: l’impulso è partito proprio daa circa 50 chilometri dalla conclusione, si è riportato sulla testacorsa insieme al fido compagno di squadra van den Broek e ha resistito nel finale al ritorno del gruppo. L’olandese ha continuato a tirare a tutta, le squadre da dietro non sono tornate sotto e quindi i due sono arrivati in parata a Rimini.che si ritirerà nella prossima stagione, dopo il Giro del Delfinato: ilse correrà il Giro d’Italia per poi lasciare sulle strade di casa.