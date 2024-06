Mentana che bordata a bordata a Spalletti | Mai visto nella mia vita

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 29 giugno 2024) Un'Italia dominata dalla Svizzera, buona squadra ma non certo di prima fascia, e buttata fuori dagli Europei di calcio in Germania. Gli elvetici hanno vinto 2-0 all'Olympiastadion di Berlino, proprio dove l'Italia trionfò nei mondiali del 2006. Un'era geologica fa per il calcio. Tra gli sfoghi più clamorosi per la serata da incubo c'è quello di Enrrico. "L'ho scritto qui dopo la partita con la Spagna, lo confermo a maggior ragione stasera:mianon ho maiun'Italia cosi brutta, modesta, impaurita", scrive il direttore del Tg La7 in un post su Instagram. E ancora: "Nessuno sembra sapere cosa fare in campo. E senza Donnarumma sarebbe finita ancora peggio, e ancora prima". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico(@enrico) Poco dopo ha riservato un post al ct Luciano, la cui posizione viene paragonata a quella di Joe Biden, che i democratici vorrebbero sostituire in extremiscorsa alla Casa Bianca, magari con una candidata donna e più giovane da contrapporre a Donald Trump.