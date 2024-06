La bella pensata di Romain Bardet l' ha portato in maglia gialla a Rimini

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 29 giugno 2024) Sul lungomare dioggi il mare lo si intravedeva soltanto. E per diverse decine di minuti del mare non è fregato qualcosa a pochi, a quelli almeno che non si erano mossi dai lettini o dall’acqua per raggiungere la strada. Chi era lì aveva gli occhi sui grandi schermi che mostravano le immagini della prima tappa del Tour de France 2024. Lungo le transenne c’era gente dal primissimo pomeriggio, del tutto incuranti del sole che batteva in testa e della lunga attesa. Volevano i posti migliori e i posti migliori li hanno presi. Quelli buoni per battere sui cartelloni pubblicitari proteggono i corridori dagli spigoli e dagli spunzoni delle transenne. E quando i corridori sono arrivati finalmente sul lungomare le mani hanno fatto quello che dovevano fare, quello che reclama ogni buona corsa.