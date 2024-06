Italia-Svizzera Cristante | Abbiamo perso meritatamente tanta differenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) “C’è poco da salvare, ci hanno messo sotto da ogni punto di vista., ora c’è solo da pulire un po’ la testa e ripartire con un piglio diverso il prossimo anno. Se a livello di organizzazione e gioco c’è così, diventa difficile e si arriva sempre in ritardo. Ci si prova, ma non ci si riesce. Loro sono stati superiori, si va a casa. È troppo presto per trovare un motivo, ma sono tante le cose che non sono andate. Non c’è un solo fattore”. A dirlo è stato il centrocampista dell’, Bryan, ai microfoni di Sky Sport, al termine dell’ottavo di finale di Euro 20242-0 contro la: “” SportFace.