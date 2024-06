Due gruppi dal Nord Italia e due da Roma | esclusa la ripartenza dall’Eccellenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) Avanti per la propria strada: il Comune di Ancona non arretra di una virgola e per dare un degno futuro calcistico al capoluogo, la giunta comunale ha già fatto sapere che procederà spedita solamente attraverso l’avviso pubblicato pochi giorni fa per accogliere le proposte d’interesse dei potenziali acquirenti. Acquirenti che ci sarebbero già, ma che rimangono al momento top secret: qualcosa di certo si saprà sicuramente nella giornata di lunedì, quando alle nove di mattina verrà esaminata tutta la documentazione presentata dai soggetti che hanno manifestato il proprio interesse. Le pec arriveranno infatti agli uffici comunali entro sabato, dopodiché verranno verificate dal sindaco Daniele Silvetti, che tornerà operativo dopo il lieve malore che lo ha colpito i giorni scorsi.