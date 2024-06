Che figuraccia Campionato europeo di calcio | Svizzera-Italia 2-0 gli azzurri tornano a casa

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 29 giugno 2024) L’immagine è tratta da tweet di Antonio Di Nunzio.2-0. Reti di Freuler e Vargas, uno per tempo. Una notevole parata di Donnarumma ha evitato un altro gol elvetico. Una partita giocata male da non credersi, da parte della nazionalena che ora è stata eliminata e torna a. Dunque, iscriviamoci all’elenco dei sessanta milioni di commissari tecnici. Quello ufficiale era partito male: il primo campanello d’allarme in sede di presentazione della squadra, dicendo che il blocco Inter era come il blocco Juventus del 1982. Poi è arrivata la realtà. Una faticosa vittoria con l’Albania fatta passare per una vittoria del mondiale, un rovescio con la Spagna, un pareggio al 98? con la Croazia che ha evitato l’eliminazione al primo turno.