Beyond Good & Evil | 20th Anniversary Edition ha ricevuto ottimi voti dalla stampa

(Di sabato 29 giugno 2024) Laspecializzata ha pubblicato le recensioni di, promuovendo conquesta nuova versione del gioco, rilasciata su console e PC appena pochi giorno fa. Affidandoci come sempre a Metacritic scopriamo che il titolo presenta al momento della stesura di questo articolo una media voto di 79 in seguito a 12 recensioni, con questo Metascore che dimostra di conseguenza come Ubisoft sia riuscita a svolgere un buon lavoro nello sviluppo di questa remastered. Diamo un’occhiata qui sotto ad alcuni deiassegnati a: Player 2 – 9,1 GamingTrend – 9 TheSixthAxis – 9 God is a Geek – 9 Push Square – 8 GamingBolt – 8 Nintendo Life – 8 Pure Xbox – 8 GameStar – 7,7 GLHF on Sports Illustrated – 7 Metro GameCentral – 7 Twinfinite – 7 Leggendo questiscopriamo che laspecializzata ha apprezzato la remastered del gioco, con Ubisoft che è stata in grado di restituire all’apprezzata avventura diretta da Michel Ancel un comparto tecnico effettivamente migliorato.