Beatrice e il sogno olimpico | Esperienza unica

(Di sabato 29 giugno 2024) Il 2024 si è aperto e sta proseguendo ancora una volta all’insegna degli allenamenti, ma soprattutto delle medaglie e dei successi sia personali che di squadra. Ma oltre ai vari eventi e appuntamenti come ad esempio il campionato italiano di taekwondo a Riccione dove ha conquistato l’argento, o i due ori all’Insubria Cup e al successo nella Coppa Chimera,Coradeschi adesso prepara il viaggio alle Olimpiadi. L’atleta classe 2007, ormai da anni nel giro della nazionale azzurra volerà con i propri compagni e compagne di squadra a Parigi.cosa si prova nel prendere parte ad una Olimpiade? "Per me andare ai Giochi è il massimo che un atleta possa affrontare nella propria vita - racconta la giovane atleta - È un evento molto importante ed unico, una grandissima emozione.