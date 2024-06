Ascoli ritorna il derby con la Vis Pesaro E nel girone spicca anche il Milan Futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024), si leva il sipario sul cammino che i bianconeri dovranno fare nel prossimob di C. Il Consiglio direttivo della Lega Pro, andato in scena ieri, ha svelato la composizione dei tre raggruppamenti consentendo al club bianconero di conoscere quali saranno le avversarie da sfidare nel corso di un’altra caldissima stagione. Neldi centro, secondo i criteri di composizione seguiti, insieme all’ci saranno Arezzo, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago Salus, Lucchese,, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis. Non si sa con quale proprietà, ne con quale struttura dirigenziale. Così come è incerto il nome del tecnico e il relativo organico che sarà chiamato a guidare.