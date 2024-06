Argentina-Perù Messi non ci sarà | Verrà valutato giorno per giorno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) Lionelnon scenderà in campo nella notte per l’ultimo match della fase a gironi di Copa America 2024, contro il. Il capitano dell’albiceleste aveva accusato qualche problema fisico già contro il Cile e per questo motivo nonrischiato, considerando la qualificazione ai quarti di finale già in cassaforte. Walter Samuel, collaboratore del ct Scaloni, ha fugato ogni dubbio escludendo la presenza die dichiarando che “per”. Gli esami, comunque, hanno escluso lesioni per il numero 10: dovrebbe trattarsi di una semplice contrattura all’adduttore, l’spera di recuperarlo in vista dei quarti di finale.non ci: “per” SportFace. .