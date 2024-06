Allarme internet troppe vittime in rete | 9 ragazzi su 10 sono a rischio

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 29 giugno 2024) In un mondo sempre più digitalizzato, la sicurezza online dei giovani è diventata ormai una priorità assoluta:leinL’iniziativa “Nei panni di Caino per capire e difendere le ragioni di Abele”, promossa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in collaborazione con l’Università “Sapienza” di Roma, mira a sensibilizzare gli adolescenti sui rischi dellaattraverso l’utilizzo innovativo della realtà virtuale.per i-Ansa- Notizie.comLa giornata conclusiva del progetto si è tenuta alla Scuola Superiore di Polizia, alla presenza del Prefetto Vittorio Pisani, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Questa iniziativa rappresenta un tentativo concreto di creare un dialogo tra le forze dell’ordine e i giovani, specialmente quelli che vivono in contesti ad altodevianza e criminalità.