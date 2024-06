Italia-Svizzera il gran giorno | Spalletti rivoluziona gli Azzurri per gli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 28 giugno 2024) Dallade paura al sogno, come spesso accade nel calcio. Smaltito lo spavento per quanto accaduto con la Croazia, quando un tiro sotto l’incrocio di Zaccagni all’ultimo istante ci ha risparmiato una precoce quanto bruciante eliminazione, l’torna in campo per glidicontro la, squadra sulla carta non troppo ostica ma decisamente da non sottovalutare. Non è un caso se il confronto con gli elvetici fa tornare alla mente dei tifosi uno dei momenti più bui del recente passato, la mancata qualificazione all’ultimo Mondiale. L’occasione per la vendetta arriva in un match che vedrà, però,costretto a fare i conti con diverse assenze: il reparto difensivo e hai minimi termini e il ct dovrà inventare da capo un pacchetto arretrato inedito.