Boban | Maldini? Il Milan è la sua vita più milanista di quello che è il club oggi

(Di venerdì 28 giugno 2024) A ormai un anno di distanza dall’addio di Paoloal, Zvonimirracconta un retroscena sull’ex capitano e dirigente delrossonero. “Dopo tre anni e mezzo, quasi quattro – svela ai microfoni di Sky Sport – Paolo mi chiama insieme a Leonardo, che voleva andare via.non sapeva se sarebbe rimasto, io gli ho detto che doveva rimanere perché era molto piùista diche il, con tutto il rispetto per chiunque. Unnelrappresenta tutti noi, tutti i tifosi del. Gli ho detto che non poteva andarsene via e poi si vedeva che voleva rimanere. Ilper lui è la. Poi mi ha chiesto di andarci”.: “? Ilè la sua, piùista diche è il” SportFace.