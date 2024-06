Athos Salomè si avverano le profezie del nuovo Nostradamus | l' ultima previsione choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) Si chiamaed è considerato ilvisto che le suesipuntualmente esattamente come quelle realizzate dall'indovino e astrologo vissuto nel Cinquecento che avrebbe previsto guerre, terremoti e stravolgimenti mondiali. Adesso questo veggente brasiliano si 37 anni che è già stato ribattezzato "ilvivente", che ha previsto la pandemia di Coronavirus, l'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk e la morte della Regina Elisabetta, fa un'altra sconvolgente profezia. In una intervista al Daily Star, ripresa dal Corriere dello Sport, l'indovino ha parlato di un imminente scoppio della terza guerra mondiale e del passaggio di un pericoloso asteroide. In sostanzaavrebbe previsto l'asteroide 2024 Mk, poi scoperto il 16 giugno 2024 e che sorvolerà la Terra il 29 giugno.