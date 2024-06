Volgare esigo rispetto Feltri zittisce la signora BompianI a velocità record | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) "Per la destra chiedere le dimissioni di Mattarella è uno sport, così come per la sinistra chiedere le dimissioni di tutti coloro che sono coinvolti in inchieste e che commettono reati. Ma questo in realtà non è uno sport ma una giusta richiesta". Ginevra, ospite di David Parenzo a L'aria che tira su La7 picchia duro sugli esponenti della maggioranza coinvolti in guai giudiziari, dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè al governatore della Liguria Giovanni Toti. E Vittorio, in collegamento dal suo studio, la bacchetta. "Ne ho viste tante ma vedo che un certo spirito giustizialista continua a sopravvivere, perché il discorso che ha fatto lasu Toti e Santanché non sta in piedi. Anche la Santanchè ne avrà fatte di tutti i colori ma aspettiamo almeno che sia condannata in primo grado prima di augurarle il carcere".