Tiro a segno Coppa del Mondo | la Cina trionfa nella carabina ad aria compressa mista 10 m

(Di lunedì 3 giugno 2024) Termina con la vittoria dellala prima giornata di competizioni in quel di Monaco di Baviera, città della Germania che ospita questa settimana la tappa didel2024 di. Gli asiatici nello specifico si sono impostiprova a squadrediad10 metri, non lasciando scampo alla Norvegia. Una Finale disputata in scioltezza per Yuting Huang e Linaho Sheng, abili ad ingranare la marcia nelle ultime cinque tranche segnando 16 punti totali contro i quattro messi a referto da Jeanette Duestad e Jon-Hermann Hegg. Sul gradino più basso del podio si è invece accomodata la seconda squadra cinese composta da Jiayu Han-Linshu Du, uscitatrice dal complesso vìs-a-vìs con i coreani Jiyeon Keum e Hajun Park risolto con il punteggio di 17-15.