Tenta un furto in un bar tabaccheria ma suona l’allarme e arrivano i carabinieri | arrestato un 45enne

(Di lunedì 3 giugno 2024) Curno. Hato di mettere a segno unnel barOne, situato all’interno della stazione di servizio di via Lecco, a Curno. Maè scattato e sul posto è arrivata una pattuglia deiche lo ha, mentre il suo complice è riuscito a darsi alla fuga. Ci ha provato anche C.C., 45 anni, lavapiatti di Bergamo, a scappare dai militari. Ha cercato di scavalcare una recinzione, ma è stato fermato e ammanettato. Nei pressi della porta del bar un flessibile e un piede di porco con i quali i due stavano cercando di forzare la saracinesca, poco distante un’auto con all’interno altri arnesi da scasso. La macchina era intestata al complice di C.C., che è stato così identificato ma è tutt’ora irreperibile. Il fatto è avvenuto intorno alle 5 di lunedì mattina e poche ore dopo l’è stato accompagnato in tribunale per l’udienza di convalida.