Spal mercato condizionato dai tanti contratti

(Di lunedì 3 giugno 2024) Riccardo Cervellati predica calma, ricordando che la programmazione potrà partire soltanto dopo l’iscrizione al prossimo campionato di serie C. E prevede un’altra stagione in salita, soprattutto se lanon riuscirà a sfoltire una rosa enorme e in gran parte composta da giocatori in lista di partenza. "Capisco che tifoseria e addetti ai lavori abbiano fretta di sapere chi sarà il direttore sportivo e avere la certezza della conferma di mister Di Carlo, ma la realtà è che in ogni caso il loro lavoro adesso non potrebbe cominciare perché non ci sono le condizioni per programmare la prossima stagione – assicura l’ex portiere biancazzurro –. La priorità dellain questo momento è l’iscrizione al campionato, un appuntamento fondamentale per ridare tranquillità all’ambiente dopo il deferimento e la probabile penalizzazione".