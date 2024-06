Riverberi le prossime due tappe a Castelpoto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: 3 minutiArchiviate le prime due date della programmazione estiva dell’edizione 2023/24 di “”, la rassegna musicale ideata e diretta da Luca Aquino che abbraccia diverse realtà del territorio sannita con uno straordinario successo di pubblico e consensi (a San Nazzaro e San Leucio rispettivamente per i concerti di Eleonora Strino Trio e James Senese JNC), il partenariato della 13esima edizione, sta per condurre il festival a, presso il Comune capofila. Due lein programma: una il 15 e l’altra il 16 di giugno. Per il secondo anno di fila “” asi intreccia con “sTuoni”, il contenitore culturale della numerose iniziative varate dall’amministrazione comunale. “Una contaminazione – spiega il sindaco Vito Fusco – che porterà ancora una volta la nostra cittadina alla ribalta grazie ai concerti di due grandi artisti accompagnati da band di elevatissimo spessore e ad alcuni momenti di riflessione e condivisione che offriranno lo spunto per due tavole rotonde su argomenti attualissimi come la cultura mediterranea e l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”.