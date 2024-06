Pentathlon i convocati dell’Italia per i Mondiali junior | 7 azzurri ad Alessandria d’Egitto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) La manifestazione più importante dell’anno con il percorso ad ostacoli in luogo dell’equitazione si terrà ad, sede dei2024 dimoderno: dato che la categoria senior non inserirà la nuova disciplina se non dopo i Giochi di Parigi 2024, la rassegna iridata egiziana, prevista dal 25 al 30 giugno, assume un peso specifico molto importante. L’Italia sarà presente con 7 elementi: tra gli uomini saranno al via Denis Agavriloaie, Matteo Bovenzi, Alessandro Pavolini ed Edoardo Ventricini, mentre tra le donne saranno in gara Ginevra Cassone, Teresa Gioia e Valentina Martinescu. Il programma prevede martedì 25 giugno le staffette di genere (maschile e femminile), mercoledì 26 la semifinale femminile e giovedì 27 la semifinale maschile, mentre venerdì 28 si terrà soltanto il ranking round di scherma delle due finali.