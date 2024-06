Mercoledì 5 giugno passo d’addio al teatro Comunale di Caserta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

Lucia Maria Di Benedetto e Ilenia Bonuomo della Scuola di Danza CJC Contemporary, Jazz, Classic, magistralmente dirette dai maestri Luca Pasquariello, Nunzia D'Aniello e Angelo di Maio. Lucia Maria Di Benedetto, dopo ben 15 anni di studi, si diplomerà in Danza Classica accompagnata dal Ballerino ospite, Nello Giglio e con le coreografie del Maestro Angelo Di Maio si esibirà ne' "La Vedova Allegra", musiche di F. Lehar. Ilenia Bonuomo, si diplomerà in Danza Classica accompagnata dal Ballerino ospite Giuseppe Castrignanò e con le coreografie del Maestro Di Maio si esibirà nelle "Voci di Primavera", musiche di Johan Strauss. A seguire lo spettacolo prevedrà un secondo quadro con il quale Ilenia Bonuomo conseguirà il Diploma in Danza moderna dal titolo "Specchio, Specchio delle mie Brame" accompagnata da Luca Pasquariello e Raffaela Fernandez, coreografie dei Maestri Luca Pasquariello, Gaia del Vecchio, Raffaele D'Anna, Mery Lieto e Luca Squadritti.